МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией является праздником единства, исторической памяти и общей судьбы. Об этом написала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"[Это] событие, объединяющее поколения и традиции, занимает особое место в календаре страны. Это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы. Культура всегда была и остается силой, которая оберегает духовные ориентиры. Особенно важно, что мы обретаем новые возможности для совместных проектов, сохранения и приумножения нашего общего наследия", - подчеркнула она.

Любимова отметила, что этот день напоминает россиянам о ценности доверия и взаимного уважения, о том, что именно в культуре раскрывается душа народа. "Она поддерживает человека в трудные времена и вдохновляет на созидание. Наша общая задача - сохранять и развивать это богатство, передавая его будущим поколениям. От всей души желаю вам мира и согласия, новых творческих свершений и всего самого доброго", - добавила министр.

30 сентября в России отмечается памятная дата - День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ДНО), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года.