МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ было мечтой молодежи этих регионов, которые взяли в руки оружие, чтобы встать на защиту России и русского мира. Об этом врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску нового потока образовательной программы "Наставничество. Мосты дружбы" для лидеров Донбасса и Новороссии.

"День воссоединения Донбасса с Россией - это действительно та мечта, к которой мы шли с 2014 года, когда Донбасс встал на путь защиты России, русского мира в Донецке, в Луганске. Для нас, знаете, это стало самой главной целью стать частью Российской Федерации. Это цель, ради которой мы взяли в руки оружие и пошли защищать свой регион, потому что то, что происходило в то время на Украине, это были самые анархические времена. Для нас действительно было важно показать нашу идентичность. Показать, что мы всегда были с Россией и мы всегда были частью России", - отметил Шимановский.

По его словам, сейчас перед молодежью Донбасса открылась масса возможностей для реализации. "Важно чувствовать себя частью такой огромной страны, такой страны, у которой есть такое огромное количество возможностей. Да, Россия - страна возможностей. Действительно, это не просто название, это действительно факт. Вы можете научиться чему угодно, вы можете получить те знания, навыки, какие вы захотите, вы можете открывать для себя новый мир, открывать для себя Россию", - подчеркнул Шимановский.

Он сообщил, что в ДНР совместно с Федеральным агентством по делам молодежи создаются площадки по реализации проектов в рамках программ "Россия страна возможностей", мастерской "Сенеж". "Настроение молодежи всегда положительное и всегда молодежь хочет развиваться", - отметил врио министра.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября глава государства подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.