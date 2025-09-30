В акции приняли участие 300 спортсменов

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Спортсмены развернули на стадионе в Геническе флаги России и Херсонской области, символически объединив их в честь годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Все самые лучшие идеи исходят от нашей молодежи, от наших спортсменов. На одном из соревнований ребята предложили ко дню воссоединения сделать такое импровизированное воссоединение двух больших полотен, флагов. Безусловно, министерство спорта и министерство культуры Херсонской области не могли не поддержать такую идею", - рассказала ТАСС исполняющая обязанности министра спорта региона Елена Кириллова.

В акции приняли участие 300 спортсменов, также они совершили массовую пробежку вокруг стадиона с флагом России.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. С 23 по 27 сентября 2022 года в четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.