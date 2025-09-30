Предстоятель Русской православной церкви отметил, что "этот день навсегда вошел в историю Отечества как торжество справедливости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Россией. Текст послания опубликован на сайте Московской патриархии.

"Вспоминаемое эпохальное событие стало свидетельством стремления народа Донбасса к сохранению своей исторической самобытности, духовной и культурной идентичности. Благодаря принятию этого судьбоносного решения регион прочно встал на путь созидания и развития в единстве с Россией, твердо осознавая необходимость солидарных усилий ради устроения достойного будущего страны и ее граждан", - говорится в поздравлении патриарха главе ДНР Денису Пушилину.

"Этот день навсегда вошел в историю Отечества как торжество справедливости, как день обретения долгожданного народного единства, основанного на общей вере, культуре и традициях. Уверен, что это судьбоносное решение будет и впредь служить прочным фундаментом для дальнейшего развития Луганской Республики, повышения уровня жизни людей и утверждения непреходящих нравственных ценностей в сознании сограждан", - отметил предстоятель Русской православной церкви в поздравлении главе ЛНР Леониду Пасечнику.

В поздравлении губернатору Запорожской области Евгению Балицкому патриарх пожелал развития и процветания региону. А в поздравлении главе Херсонской области Владимиру Сальдо отметил важность выбора, сделанного регионом три года назад. "Этот судьбоносный выбор, сделанный народом, является не только актом исторической справедливости, но и свидетельством искреннего стремления наших соотечественников к единству, солидарности и миру", - заключил патриарх.