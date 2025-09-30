Жителям Запорожья раздали около 3 тыс. флажков с символикой России и области

Акция проходила за неделю перед Днем воссоединения исторических регионов с РФ и непосредственно 30 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Волонтеры, члены молодежных организаций и различных структур Запорожской области за неделю перед Днем воссоединения исторических регионов с РФ и непосредственно 30 сентября раздали жителям порядка 3 тыс. флажков и лент с символикой России и Запорожья. Об этом ТАСС сообщила руководитель запорожского отделения межрегионального молодежного движения "Юг молодой" Диана Бойко.

"Сегодня великий праздник для исторических территорий. Активисты "Юга молодого" и других организаций сегодня и на протяжении всей предпраздничной недели раздали жителям около 3 тыс. флагов и лент с символикой России и Запорожской области. Российская Федерация - наш дом и мы гордимся этим", - сказала Бойко.

Она уточнила, что 30 сентября порядка 50 активистов раздавали ленты и флажки жителям в нескольких точках Мелитополя, в том числе в парке им. Горького и возле кинотеатра "Победа".

Участие в акции в этот раз приняли и члены молодежного совета главного управления Федеральной службы судебных приставов по Запорожской области. "Этот праздник важен не только для новых территорий, но и для всей страны. Поэтому мы хотим поздравить всех с этим великим праздником", - сказал инспектор отделения профподготовки ГУ ФССП по региону Илья Смирнов.