Это первое подобное учреждение, организованное по федеральному стандарту

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Дом народов России в ДНР, который открылся во вторник в Донецке, стал первым подобным учреждением, организованным по федеральному стандарту, сообщила журналистам руководитель Дома народов России Анна Полежаева, отвечая на вопрос ТАСС.

"Дом народов России как федеральный центр является креативным центром государственной национальной политики и передает практические решения всем домам дружбы, домам национальностей, которые созданы в регионе. Здесь уникальное отличие состоит в том, что это полностью федеральный стандарт филиала Дома народов России в ДНР, поэтому приоритет в том, что федеральная повестка будет наиболее активно [проводиться], как и федеральные спикеры и приезды гостей, то есть доступ к наиболее интересным актуальным проектам, он будет здесь просто быстрее получать свое развитие, как и возможность поддержки федеральных инициатив", - сказала Полежаева.

Новая площадка находится в центре города. На трех этажах расположились выставочные пространства и лекционные залы. Первыми гостями Дома народов России в ДНР стали руководитель ФАДН Игорь Баринов, глава республики Денис Пушилин и сенатор РФ Александр Волошин. Для них провели экскурсию по залам. На первом этаже представили выставку "Свои" и интернет-портал проекта, на втором расположился пресс-центр, ставший площадкой для всероссийского медиадвижения "Киберы", на третьем - лекционный зал, где проходил интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".

"Для меня очень значимо, что Дом народов России открывается для нас в важный праздник - День воссоединения, и мы все-таки вернулись домой, в большую семью, где множество народов абсолютно могут не то, что уживаться вместе, а вместе развиваться, - сказал Пушилин. - Донбасс включил в себя множество и национальностей, множество жителей из разных уголков нашей страны. Конечно, с учетом тех испытаний, которые пришлось пройти Донбассу, с учетом тех испытаний, которые проходит сейчас Донбасс, вот такие площадки, которые организованы, и мы смогли сегодня уже увидеть, по разным направлениям на базе Домов народа России, конечно, это будет играть в плюс, это будут дополнительные возможности, в первую очередь для нашей молодежи".

Он добавил, что в регионе проживают представители более 130 национальностей.