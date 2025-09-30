Это необходимо, поскольку качество звонков через Telegram и WhatsApp ухудшилось, но Россия ведет большую часть бизнеса за рубежом, отметил Джозеф Шуцман

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max способен стать популярным за пределами России, ему стоит включиться в борьбу за пользователей на глобальном Юге. Такое мнение ТАСС высказал консультант по трансформации IT, бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман.

Мессенджер Max был запущен летом 2025 года, в нем уже зарегистрировались более 35 млн пользователей.

"Что касается трансграничной коммуникации, я думаю, что Max должен быть разработан для использования за пределами России. Качество звонков через Telegram и WhatsApp сильно ухудшилось, но Россия ведет большую часть бизнеса за рубежом, у людей есть семьи и друзья за пределами России. Преимущество будет заключаться в том, что люди смогут использовать мессенджером Max, если захотят общаться и вести бизнес с Россией", - сказал Шуцман.

Собеседник агентства уточнили, что на глобальном Юге "разворачивается большая игра, и Россия снова может оказаться в центре событий". "Люди больше не используют WhatsApp или Telegram в целях конфиденциальности, все знают, что сейчас это небезопасно. Но если Max сможет сосредоточиться на стабильных голосовых и видеозвонках, соединяющих страны глобального Юга, то это, несомненно, отличная возможность", - добавил он.

По его словам, на Западе есть много пророссийски настроенных IT-специалистов, которые могут помочь российским компаниям с технологическими рынками и базами пользователей за пределами России.

"Max мог бы создать сопутствующее приложение для международных целей или предоставить доступ к API (универсальному для приложений, сайтов и поисковых систем языку - прим. ТАСС), чтобы компания за пределами России (например, в Венгрии), которая могла бы подключиться к сервисам голосовых и видеозвонков Max, создала приложение, действующее как мост, который может взаимодействовать с пользователями Max", - сказал Шуцман.