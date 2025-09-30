Учреждение 30 сентября открыли в Донецке

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Дом народов России откроют в ЛНР в 2026 году, в планах - Запорожская и Херсонская области, сообщила руководитель Дома народов России Анна Полежаева, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас уже сегодня созданы четыре филиала, но Дом [народов России] открыт только первый здесь, в Донецке, - сказала Полежаева. - Мы обязательно в следующем году планируем открытие Дома [народов России] в ЛНР".

Она добавила, что подобные площадки организуют также в Запорожской и Херсонской областях.

Во вторник Дом народов России в ДНР открыли в Донецке. На трех этажах размещены выставочные и лекционные площадки, пресс-центр для подготовки молодых журналистов. Открыли новое пространство руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава республики Денис Пушилин и сенатор РФ Александр Волошин.