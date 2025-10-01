Новобранцы смогут вовремя пройти медосвидетельствование и морально подготовиться к службе, отметил начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата города Москвы, подполковник Максим Куницын

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Круглогодичный призыв позволит новобранцам вовремя пройти медицинское освидетельствование и морально подготовиться к службе в армии. Об этом рассказал начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата города Москвы, подполковник Максим Куницын.

"Если человек по каким-либо причинам не отправлен на военную службу в очередной призыв, то разрешение призывной комиссии действует на следующий период, и в связи с началом очередного призыва человек просто прибывает на сборный пункт и отправляется в вооруженные силы. С 1 октября, когда начинается призыв, ребята массово начинают приходить в военкомат, что создает для них неудобства. А так в течение года ребята будут планомерно проходить медицинскую комиссию, будут знать о состоянии своего здоровья и уже морально подготовятся к службе в армии. Остается только дождаться очередного призыва и отправиться в вооруженные силы", - сказал он.

Он также отметил, что в Москве внедрена система выдачи электронной отсрочки от службы. "В Москве внедрены отсрочки, которые мы предоставляем электронно, то есть без явки сюда. В Москве находятся больше 100 учебных заведений. Если все призывники, особенно первокурсники, получив справки, придут сюда, то это будет просто коллапс", - сказал Куницын.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в осеннюю кампанию 135 тыс. человек будут призваны и направлены для прохождения военной службы.