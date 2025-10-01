Показатель зафиксировали в поселке Черусти

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Столбики термометров в Московском регионе минувшей ночью опускались до минус 4,3 градуса - такую температуру зафиксировали в поселке Черусти. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Заморозки вновь были на территории региона - холоднее всего было в Черустях, где метеостанция зафиксировала минус 4,3 градуса", - сказал собеседник агентства. До минус 4,1 градуса опускались столбики термометров в поселке Михайловское, 3,9 градуса ниже 0 фиксировалось в Клину.

В Москве главная городская метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, минувшей ночью зафиксировала ровно 0 градусов, а в центре столицы - возле гостиницы "Балчуг" - минимальная температура минувшей ночью составила 4,3 градуса выше 0.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня воздух в столице должен прогреться до 12-14 градусов, по области - до плюс 15 градусов, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что циркуляция воздуха в столице и по области начнет меняться уже со среды, к четвергу заморозки прекратятся, а ночная температура вырастет из-за влияния облаков.