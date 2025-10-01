Пострадавшие от кибермошенников в Башкирии смогут бесплатно получить юрпомощь

Услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от действий злоумышленников

Редакция сайта ТАСС

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Жители Башкирии, пострадавшие от действий кибермошенников, смогут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсобрания республики.

"Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан проголосовали за бесплатную юридическую помощь пострадавшим от кибермошенников", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, согласно законопроекту жители Башкортостана, ставшие жертвами мошенников, использующих интернет-технологии для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке необходимых документов от Государственного юридического бюро. "Услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от таких преступлений", - отметил Толкачев.

По данным МВД по Республике Башкортостан, за 2024 год жители республики потеряли 4,4 млрд рублей. В целом по стране ущерб от кибермошенничества вырос более чем на треть - со 147 млрд до 200 млрд рублей. Результаты ежегодного опроса Банка России показали,что в 2024 году с тем или иным видом финансового кибермошенничества сталкивался каждый третий житель страны, при этом 9% из них лишились денежных средств.