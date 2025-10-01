Сенатор Басюк: погибший депутат Леонтьев сохранял жизни бойцов

Константин Басюк выразил соболезнования родным и близким председателя Совета депутатов Новой Каховки

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Деятельность председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, который погиб в Херсонской области при атаке украинского беспилотника, была посвящена, в том числе, сохранению жизни военных ВС РФ. Об этом заявил сенатор от региона Константин Басюк.

"Кавалер ордена Мужества Владимир Павлович героически проявил себя в 22-м, когда российские военные входили в область. Сложно представить, сколько жизней наших бойцов было сохранено благодаря ему. Также как невозможно оценить его работу в Новой Каховке. А вернее не работу - жизнь. Он вкладывал в город все свое время, душу и сердце, созидал на благо людей, несмотря ни на какие трудности", - написал он в Telegram-канале.

Басюк выразил соболезнования родным и близким Леонтьева. "Тяжелейшая, невосполнимая утрата. Для семьи, друзей, для коллег. Для Херсонской области", - подчеркнул сенатор.