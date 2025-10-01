Блогер Алехин заявил о приостановке работы своих соцсетей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Блогер Роман Алехин (признан в РФ иноагентом) объявил о приостановке публикаций в своем Telegram-канале и других социальных сетях.

"Друзья, я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами", - написал Алехин в Telegram-канале По его словам, он намерен сосредоточиться на завершении двух книг, а также уделить внимание здоровью и семье.

Алехин отметил, что также передает курской волонтерской группе основанные им фонд и организацию, а также склады и часть территории для работы.

Ранее стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО. Основанием стало размещенное в сети видео, на котором блогер объясняет, как "отмыть" 200 млн рублей на медикаментах для бойцов СВО. Суть схемы заключается в том, что бизнесмен переводит 200 млн рублей в благотворительный фонд Алехина, который закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн рублей для бойцов СВО. Таким образом бизнесмен "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 млн рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.

Позже Минюст РФ признал блогера иноагентом.