В МВД рассказали об актуальных мошеннических схемах

Чтобы заставить человека запаниковать, аферисты стали убеждать "подтвердить номер паспорта голосом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мошенники, чтобы выбить человека из равновесия и заставить запаниковать, стали убеждать "подтвердить номер паспорта голосом". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В МВД рассказали, что в актуальных мошеннических схемах первая "атака" почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта. "Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу ("ваш аккаунт взломали", "оформлена доверенность" и так далее). Цель - выбить человека из равновесия, заставить запаниковать. Новый способ заставить паниковать - убедить гражданина "подтвердить номер паспорта голосом", - говорится в сообщении.

Именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС, пояснили в киберполиции. "Второй звонок поступил на следующий день от имени "Госуслуг" с сообщением о "взломе аккаунта" с помощью "голосовой верификации" и компрометации документов", - рассказали в управлении.

Далее в мессенджерах от лица "Военной прокуратуры" под предлогом "несанкционированного перевода крупной суммы" мошенники убедили мужчину в необходимости срочных действий для "спасения" средств и имущества.

"Такой процедуры как "подтверждение номера паспорта голосом" не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно", - подытожили в МВД.