Слушание об освобождении баскетболиста Касаткина пройдет на следующей неделе

Адвокат россиянина Фредерик Бело сообщил, что спортсмена могут выпустить из тюрьмы на время рассмотрения запроса США о его экстрадиции

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Париже рассмотрит вопрос об освобождении российского баскетболиста Даниила Касаткина из французской тюрьмы на время рассмотрения запроса США о его экстрадиции. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Фредерик Бело.

"На следующей неделе состоится слушание <...>. Будет принято решение, какой подход применить в отношении экстрадиции. Либо он будет освобожден, либо останется под стражей", - сказал Бело. Адвокат добавил, что "запрос на освобождение подан и зарегистрирован" судом.

Изначально слушание, на котором должен был рассматриваться запрос на экстрадицию в США, планировалось провести 1 октября, однако в последний момент защиту уведомили о переносе слушаний в связи с неготовностью перевода некоторых документов. Бело считает, что таким образом прокуратура хочет искусственно затянуть срок содержания россиянина под стражей, который ограничен 60 днями с момента ареста.

"В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока, то есть 60 дней, экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено. Это одновременно и содержание под стражей, и мера судебного контроля. Получение дополнительных документов, направленных запрашивающей стороной, то есть в нашем случае Соединенными Штатами, в поддержку запроса об экстрадиции после истечения вышеуказанного срока в 60 дней, не может повлечь за собой сохранение мер, принятых в отношении разыскиваемого лица", - сказал юрист, ссылаясь на решение Кассационного суда Франции по другому делу от 2024 года.

Глава консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов, также присутствовавший в этот день в суде, заявил ТАСС, что суд также констатировал отсутствие полного комплекта документов от США и "этот факт не вызывает противоречий" между сторонами защиты и обвинения. Он добавил, что теперь главным остается именно вопрос дальнейшего пребывания Касаткина под стражей, тогда как рассмотрение вопроса о его экстрадиции состоится уже позже. Попов отказался комментировать решения судебных органов Франции, подчеркнув, что не может вмешиваться в их работу, однако допустил, что нынешняя ситуация может восприниматься как предвзятое отношение к гражданину России.