Эксперт Брыков: жители Херсонщины могут жить свободно после воссоединения с РФ

Во многих муниципалитетах региона идет положительный прирост населения, отметил глава управления информационной политики области

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Жители Херсонской области могут жить свободно, разговаривать на русском языке и отмечать русские праздники - это важные достижения для региона после его воссоединения с РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

"Самое важное достижение - люди теперь могут жить свободно. Говорить, мыслить, творить. Украинский режим ограничивал человека даже в базовых свободах, не давал быть тем, кем он является с рождения - русским. Теперь мы дома - это самый важный итог. Люди на освобожденной части Херсонской области верят России, все меньше остается тех, кто сомневается. У нас во многих муниципалитетах идет положительный прирост населения", - сказал он.

Брыков отметил, что многие жители Херсонской области, покинувшие регион после начала специальной военной операции, возвращаются в свои дома даже из европейских стран. Он добавил, что во время Украины херсонцам запрещали отмечать русские праздники.

"Буквально три года назад в Херсонской области - на абсолютно русской земле - было запрещено отмечать русские праздники, отмечать День Победы, свободно разговаривать в кафе или общественных местах об истинных ценностях, истинных героях, о настоящей истории. Я помню, люди разговаривали об этом тихо между собой, чтобы никто не услышал, потому что рядом мог оказаться больной на голову активист-атошник, рагуль, майдановец либо какой-то стукач из СБУ, и этот разговор мог иметь последствия", - подчеркнул глава управления информполитики региона.