Файзуллин предложил ввести отработку для студентов строительных вузов

В то же время, по словам министра строительства и ЖКХ, есть несколько сложностей с распределением специалистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе, можно ввести в России, сообщил в ходе XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Как человек, который тоже когда-то распределялся по окончанию строительного института, я считаю, что бюджетное обучение человек должен по распределению какое-то время отработать. Сегодня по ряду специальностей в медицине приняты соответствующие решения", - сказал Файзуллин.

В то же время, по его словам, есть ряд сложностей с распределением специалистов. В российской стройотрасли почти не осталось государственных структур, а в жилищно-коммунальном хозяйстве имеющегося резерва все же может быть недостаточно для обеспечения рабочими местами молодых специалистов.

Министр также добавил, что механизмы сокращения сроков обучения по строительным специальностям требуют решений. "Какие-то процессы у нас уже пошли", - отметил Файзуллин.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.