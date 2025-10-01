Актера Геннадия Нилова похоронили в Приозерске

Проститься с артистом пришли его сын Алексей Нилов, а также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Актера Геннадия Нилова, сыгравшего в кинокартине "Три плюс два" Генриха Оганесяна, похоронили в городе Приозерске Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.

Нилов умер 29 сентября в возрасте 88 лет. 1 октября ему исполнилось бы 89 лет.

"Геннадия Петровича сегодня похоронили на Приозерском кладбище", - сказали в объединении.

Прощание состоялось в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Среди пришедших проститься с артистом были его сын актер Алексей Нилов, а также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга актриса Анастасия Мельникова.

Нилов родился 1 октября 1936 года в Луге Ленинградской области. В 1959 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще в юном возрасте снялся в кино - в массовке фильма "Подвиг разведчика", где в главной роли был его дядя Павел Кадочников. В период учебы в институте снялся в эпизодах фильмов "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".

После окончания вуза Нилов был принят в штат киностудии "Ленфильм" и сразу же получил главную роль в фильме "Человек с будущим", где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова. На "Ленфильме" он прослужил более 30 лет.

В его творческой биографии - роли в более чем 60 проектах, самой известной считается роль физика Степана Сундукова в комедии "Три плюс два".