Эксперт Уваров: Киев пытается отвлечь внимание от ударов по ЗАЭС

МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Заявление Украины про обесточивание Чернобыльской АЭС является попыткой отвлечь внимание от реальной ситуации на Запорожской АЭС, оставшейся без энергоснабжения из-за ударов ВСУ, сказал ТАСС эксперт в ядерной отрасли, глава аналитического центра "Атоминфо" Александр Уваров.

"По моему мнению, опасности радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС нет, а заявление украинского министерства представляет собой попытку отвлечь внимание от ситуации на Запорожской АЭС, лишившейся из-за ударов ВСУ внешнего энергоснабжения", - сказал он.

Ранее Минэнерго Украины заявило, что якобы в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент (НБК) - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.

Эксперт отметил, что "комментировать подобные инциденты лучше по сообщениям МАГАТЭ, а не украинских ведомств, которые могут давать искаженную информацию".

"Но если принять заявление украинского министерства на веру, то обесточивание могло сказаться на работе системы вентиляции нового безопасного конфайнмента. Ситуации с ее полным отказом рассматривались в ходе обоснования безопасности НБК в отчетах СП "Новарка" (международное предприятие, созданное для строительства НБК). Было показано, что даже в случае отключения системы вентиляции на 10 суток внутри объекта не происходит нарушения пределов нормальной эксплуатации, за исключением случаев с редкими комбинациями внешних условий (например, сильном ветре при определенных температурах). Таких погодных условий в чернобыльской зоне сейчас не наблюдается", - пояснил эксперт.