В Московском регионе третий вечер подряд отмечаются заморозки

Метеостанция поселка Черусти зафиксировала температуру воздуха в минус 0,4 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заморозки вновь начались в Московском регионе за несколько часов до полуночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Метеостанция поселка Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья, уже фиксирует температуру воздуха в минус 0,4 градуса", - сказал собеседник агентства. Именно в этом уголке региона на протяжении последних двух ночей отмечалась самая низкая температура воздуха - предыдущей ночью столбики термометров здесь опускались до 4,3 градуса ниже 0, а позапрошлой ночью - до минус 6 градусов. "Вплотную к нулевой отметке приближается температура воздуха в районе Серебряных Прудов - там метеостанция фиксирует 0,2 градуса", - продолжили в Гидрометцентре РФ.

Что же касается погоды в черте Москвы, то на главной метеостанции города, расположенной на территории ВДНХ, столбики термометров по последним данным показывают плюс 7,3 градуса. В центре мегаполиса - у гостиницы "Балчуг" температура воздуха составляет плюс 10,1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что предстоящей ночью в мегаполисе ожидается от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков.