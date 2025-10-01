В Московском регионе ночью 2 октября ожидаются заморозки

Температура воздуха может колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заморозки предстоящей ночью вновь могут отмечаться на территории Московского региона. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, отметив, что если столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, то это будет уже третья ночь подряд с фиксацией отрицательных температур.

"На фоне облачности с прояснениями и отсутствия осадков температура воздуха в Подмосковье может колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал собеседник агентства. В Москве метеорологи прогнозируют предстоящей ночью от нуля до плюс 2 градусов и северо-восточный ветер скоростью 3-8 м/ с. Днем в четверг, 2 октября, последний прогноз синоптиков обещает в столице от плюс 12 до плюс 14 градусов, по области - от 9 до 14 градусов выше нуля.

Минувшей ночью столбики термометров в Московском регионе опускались до минус 4,3 градуса - такую температуру зафиксировали в поселке Черусти. При этом минус 4,1 градуса зафиксировала метеостанция в поселке Михайловское, 3,9 градуса ниже нуля фиксировали в Клину. В мегаполисе главная городская метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, ночью зафиксировала ровно ноль градусов, а в центре столицы - возле гостиницы "Балчуг" - минимальная температура минувшей ночью составила 4,3 градуса выше нуля.