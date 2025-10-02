На Чукотке открыли переправу через Анадырский лиман после циклона

Как сообщили в морпорту, рейсы уже начали выполняться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Переправа через Анадырский лиман после циклона с сильным ветром возобновлена на Чукотке, сообщили ТАСС в морпорту Анадыря.

"Рейсы начали выполняться", - сказали в морском порту.

Переправа через Анадырский лиман на Чукотке была приостановлена 30 сентября из-за погодных условий - ветра и волн. Влияние циклона на столицу региона ослабевает.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.