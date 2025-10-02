Реклама на ТАСС
Профсоюз образования поддерживает введение штрафов за оскорбление педагогов

Заместитель председателя организации Виктор Шабельник отметил, что для защиты профессиональной чести и достоинства работников образовательной сферы необходим комплексный подход
03:01

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Общероссийский профсоюз образования поддерживает введение штрафов за умаление чести педагогов. В то же время эта мера не должна быть единственным инструментом в борьбе с травлей учителей, сообщил ТАСС заместитель председателя организации Виктор Шабельник.

"Мы поддерживаем инициативы, которые направлены на введение ответственности за оскорбления в адрес педагогов. Подобные меры могут стать действенным инструментом для защиты профессиональной чести и достоинства работников образовательной сферы. В то же время важно подчеркнуть, что введение штрафов не должно быть единственным механизмом решения проблемы", - сказал он.

По словам Шабельника, необходим комплексный подход: повышение культуры взаимодействия между школой и родительским сообществом, формирования уважительного отношения к профессии педагога. "Профсоюз образования и далее будет добиваться того, что бы труд учителя был защищен не только законом, но и уважением общества", - добавил он.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты- За правду" Сергей Миронов выразил ТАСС мнение, что оскорбление учителей должно наказываться штрафами до 20 тыс. рублей для граждан, а в случае травли педагогов в соцсетях - до 700 тыс. рублей. 

