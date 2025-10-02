В Москве простились с бывшим главредом "Огонька" Виталием Коротичем

Журналист умер 30 сентября на 90-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим главредом журнала "Огонек", писателем Виталием Коротичем прошла на Николо-Архангельском кладбище в кругу родных и близких.

Читайте также

Биография Виталия Коротича

Как передает корреспондент ТАСС, проститься с ним пришли несколько десятков человек, в их числе советский и российский политик и историк, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший специальный советник президента СССР Горбачева Виктор Мироненко.

"Виталий Алексеевич был выдающимся талантливым писателем, борцом по жизни, который учил смотреть на мир реальным взглядом", - сказал Мироненко во время церемонии прощания.

Внук Виталия Коротича Артемий отметил влияние деда на собственную судьбу. "Дедушка многому меня научил, над многим заставил задуматься. Он всегда сохранял живость ума. Он прожил достойнейшую жизнь, боролся и делал. Я не знаю, каким бы я стал без его участия в своей жизни, но точно знаю, что без него я осиротел", - сказал он.

После церемонии прощания состоялась кремация.

Виталий Коротич умер 30 сентября на 90-м году жизни.