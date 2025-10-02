Стала известна причина смерти главного редактора "Вечерней Москвы" Куприянова

Он умер от обширного инфаркта на 75-м году жизни

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Причиной смерти главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова стал обширный инфаркт. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главного редактора издания Александр Шарнауд.

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщили 2 октября в издании.

"Обширный инфаркт, он скоропостижно скончался утром", - сказал Шарнауд.

Как уточнил первый заместитель главного редактора, о месте и времени прощания с Куприяновым станет известно позже. "У Александра Ивановича были определенные пожелания, стараемся их воплотить", - добавил он.

Куприянов родился 31 июля 1951 года. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В студенческие годы начал писать стихи, публиковался в литературных журналах. В журналистику пришел в 1972 году. Работал в "Комсомольской правде", "Российской газете", "Экспресс-газете", "Известиях". С 2010 года возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Затем стал советником главного редактора "Комсомольской правды". С 2011 года является главным редактором газеты "Вечерняя Москва".

Куприянов удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную был признан заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее вручил Александру Куприянову почетную грамоту - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Лауреат премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.