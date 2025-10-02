Россияне считают наименее уместными подарками для учителей поделки детей и деньги

При этом самым уместным подарком, по данным опроса ЮMoney и сервиса "Работа.ру", являются цветы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наименее уместными подарками для учителей россияне считают поделки детей (13%), деньги (8%) и аксессуары (5%). При этом самым уместным подарком, по мнению 61% граждан, являются цветы, показал опрос ЮMoney и сервиса "Работа.ру" (материалы опроса есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 45% россиян считают шоколад и конфеты уместным подарком для учителей, подарочный сертификат набрал 41%, а набор чая или кофе занял 38%. Книги предпочли 26% опрошенных, в то время как предметы для хобби и красивая канцелярия получили по 22%. Небольшой сувенир для декора дома или класса выбрали 20% участников опроса.

При этом аналитики ЮMoney в преддверии Дня учителя в этом году видят повышение спроса на более практичные и эмоциональные подарки: с 16 по 30 сентября 2025 г. относительно такого же периода годом ранее число покупок готовых кондитерских изделий, в том числе тортов, пирожных и других сладких презентов, выросло на 15%, обороты увеличились на 19%, а средний чек стал выше на 14% и составил 4 335 руб.

В то же время открытки, подарки и сувениры, которые всегда популярны перед Днем учителя, с 16 по 30 сентября покупали меньше на 20%, чем перед 1 сентября (16-30 августа), оборот по сравнению с августом не изменился, а средний чек вырос на 25%, до 3 767 руб.

День учителя является самым популярным профессиональным праздником - так считают 56% россиян. На втором месте - День космонавтики (30%), а на третьем - День медицинского работника (20%). Еще 15% опрошенных выделяют День строителя.

В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру" из всех регионов России.