В базу "Миротворца" внесли шесть детей из России

Эти дети попали в список за якобы "сознательное нарушение государственной границы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шесть детей из России в возрасте от 4 до 12 лет попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Среди них два мальчика 4 и 12 лет, две девочки 8 лет, и еще две - 6 и 9 лет. Утверждается, что все они внесены в базу за "сознательное нарушение государственной границы" и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в базу внесли личные данные 13 несовершеннолетних из России.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.