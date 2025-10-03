В Красноярском крае увеличили группировку людей, ищущих пропавших туристов

Поиски ведутся в том числе с помощью беспилотников

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 200 человек, среди которых волонтеры из разных регионов России, ведут поиски пропавшей в Красноярском крае семьи туристов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Увеличивается группировка в районе поиска пропавшей семьи. Около 200 человек занимаются поиском в лесном и горном массивах пропавшей семьи в Партизанском районе края, в том числе с помощью беспилотников. Мужчину, женщину и ребенка ищут спасатели, пожарные, полиция, волонтеры, последние прибыли из соседних регионов - Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. В пути еще следуют волонтеры из Иркутска и Республики Хакасия", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что поиски ведут 100 человек.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

О поиске семьи

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, поиски пропавшей семьи туристов осложняет выпавший снег. "Поисковые группы вчера прошли около 15 километров до горы Буратинка, но следов пропавших обнаружено не было, в том числе из-за погодных условий и выпавшего снега. На обратном пути местность прочесывали цепочкам", - пояснили в полиции.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам. По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристическое снаряжение.