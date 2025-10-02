Реклама на ТАСС
Статья

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

Редакция сайта ТАСС
14:11
© Пресс-служба "ЛизаАлерт" Красноярского края/ ТАСС

Более 80 человек ищут семью туристов с ребенком, которая 28 сентября ушла в турпоход в Партизанском районе Красноярского края и до сих пор не вернулась.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Сергей и Ирина Усольцевы и пятилетняя дочь Арина 28 сентября отправились в турпоход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин.
  • Через некоторое время они перестали выходить на связь.
  • Семья должна была идти в поход в составе группы, но остальные туристы не пошли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Усольцевы решили идти самостоятельно.
  • С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый.
  • По информации пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", заявка на поиск поступила 1 октября.
  • Заведено уголовное дело.

Поисковые работы

  • На месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет отряда "Ангел", а также санавиация и дроны с тепловизором.
  • В поисках принимают участие МЧС, Российский Красный Крест, полицейские, следователи, волонтеры и КГКУ "Спасатель". К ним на помощь выехали добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
  • В поселке Кутурчин расположен поисковый штаб.
  • Поиск будет вестись круглосуточно, сообщили в ГУ МЧС по региону.
  • На место прибыла аэромобильная группа из 22 человек и 6 единиц техники

Что удалось найти

  • В зоне поиска обнаружили детский след на снегу. "Снег сейчас, вполне возможно, выпал на отметке тысяча метров над уровнем моря. То есть они, видимо, пошли на самую вершину, чтобы там осмотреться и выбраться - на высоту 1 500 м. От турбазы это в километрах десяти", - сообщила волонтер "ЛизаАлерт" Наталья Мерецкая.
  • В районе поиска слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам. Волонтеры также нашли остатки кострища.

Что известно о зоне поисков

  • Урочище находится в 5 км от поселка и представляет собой скальный массив с горной тайгой. 
  • Мобильная связь там слабая.
  • Эксперты полагают, что в туристы могли сбиться с пути из-за тумана.
  • В экстренных службах сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в этом районе опустилась до минус 12, выпал снег 20-30 см.
  • По словам специалистов, в месте, где пропала семья, высок риск встретиться с медведем, однако нападений этих хищников на человека в тех местах не было, а потому основными угрозами для жизни пропавших остаются холод и голод.
  • "28 сентября было жарко, скорее всего у них не было теплых вещей, - сказала волонтер Мерецкая. - На следующий день резко наступили заморозки". По ее словам, есть риск, что пропавшие уже могли замерзнуть.
 
