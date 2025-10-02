Статья
Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов
14:11
Более 80 человек ищут семью туристов с ребенком, которая 28 сентября ушла в турпоход в Партизанском районе Красноярского края и до сих пор не вернулась.
основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Сергей и Ирина Усольцевы и пятилетняя дочь Арина 28 сентября отправились в турпоход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин.
- Через некоторое время они перестали выходить на связь.
- Семья должна была идти в поход в составе группы, но остальные туристы не пошли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Усольцевы решили идти самостоятельно.
- С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый.
- По информации пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", заявка на поиск поступила 1 октября.
- Заведено уголовное дело.
Поисковые работы
- На месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет отряда "Ангел", а также санавиация и дроны с тепловизором.
- В поисках принимают участие МЧС, Российский Красный Крест, полицейские, следователи, волонтеры и КГКУ "Спасатель". К ним на помощь выехали добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
- В поселке Кутурчин расположен поисковый штаб.
- Поиск будет вестись круглосуточно, сообщили в ГУ МЧС по региону.
- На место прибыла аэромобильная группа из 22 человек и 6 единиц техники
Что удалось найти
- В зоне поиска обнаружили детский след на снегу. "Снег сейчас, вполне возможно, выпал на отметке тысяча метров над уровнем моря. То есть они, видимо, пошли на самую вершину, чтобы там осмотреться и выбраться - на высоту 1 500 м. От турбазы это в километрах десяти", - сообщила волонтер "ЛизаАлерт" Наталья Мерецкая.
- В районе поиска слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам. Волонтеры также нашли остатки кострища.
Что известно о зоне поисков
- Урочище находится в 5 км от поселка и представляет собой скальный массив с горной тайгой.
- Мобильная связь там слабая.
- Эксперты полагают, что в туристы могли сбиться с пути из-за тумана.
- В экстренных службах сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в этом районе опустилась до минус 12, выпал снег 20-30 см.
- По словам специалистов, в месте, где пропала семья, высок риск встретиться с медведем, однако нападений этих хищников на человека в тех местах не было, а потому основными угрозами для жизни пропавших остаются холод и голод.
- "28 сентября было жарко, скорее всего у них не было теплых вещей, - сказала волонтер Мерецкая. - На следующий день резко наступили заморозки". По ее словам, есть риск, что пропавшие уже могли замерзнуть.