Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

Более 80 человек ищут семью туристов с ребенком, которая 28 сентября ушла в турпоход в Партизанском районе Красноярского края и до сих пор не вернулась.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Сергей и Ирина Усольцевы и пятилетняя дочь Арина 28 сентября отправились в турпоход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин.

Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Семья должна была идти в поход в составе группы, но остальные туристы не пошли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Усольцевы решили идти самостоятельно.

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый.

По информации пресс-службы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", заявка на поиск поступила 1 октября.

Заведено уголовное дело.

Поисковые работы

На месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет отряда "Ангел", а также санавиация и дроны с тепловизором.

В поисках принимают участие МЧС, Российский Красный Крест, полицейские, следователи, волонтеры и КГКУ "Спасатель". К ним на помощь выехали добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

В поселке Кутурчин расположен поисковый штаб.

Поиск будет вестись круглосуточно, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На место прибыла аэромобильная группа из 22 человек и 6 единиц техники

Что удалось найти

В зоне поиска обнаружили детский след на снегу. "Снег сейчас, вполне возможно, выпал на отметке тысяча метров над уровнем моря. То есть они, видимо, пошли на самую вершину, чтобы там осмотреться и выбраться - на высоту 1 500 м. От турбазы это в километрах десяти", - сообщила волонтер "ЛизаАлерт" Наталья Мерецкая.

В районе поиска слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам. Волонтеры также нашли остатки кострища.

Что известно о зоне поисков