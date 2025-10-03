В СК рассказали, что обнаружили в машине пропавших в Красноярском крае туристов

Внутри транспортного средства нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Женские кроссовки и сумку, а также детское кресло обнаружили в машине пропавшей в Красноярском крае семьи туристов. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"В машине [обнаружили] кресло детское, кроссовки женщины, сумочку ее и пакеты. Нет туристического ничего", - сообщили в СК.

Также следователи осмотрели туристическую тропу, по которой, предположительно, двигались туристы, два охотничьих строения и прилегающую таежную местность. Следов пребывания туристов обнаружено не было. Расследование уголовного дела по факту пропажи туристов продолжается.