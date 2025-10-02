Под Красноярском ищут семью туристов

Они пропали 28 сентября

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Более 50 человек ищут семью туристов с ребенком, которая 28 сентября ушла в турпоход в Партизанском районе Красноярского края и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В Партизанском районе сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями ведут поисковые мероприятия в лесной местности в районе Манской петли с целью установления местонахождения семьи из трех человек - мужчины и женщины 1961 и 1977 г. р. и ребенка 2020 г. р. <...> В поисках задействованы более 50 человек, в том числе 6 сотрудников полиции, 3 спасателя КГКУ спасатель, волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении

По данным полиции, к ним поступила информация о том, что 28 сентября семья направилась в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка, но до настоящего времени туристы не вышли на связь с родственниками.