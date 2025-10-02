МЧС: поиски пропавшей под Красноярском семьи будут идти круглосуточно

На место прибыла аэромобильная группа из 22 человек и шести единиц техники

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Поиск пропавшей в горах в Красноярском крае семьи будут вестись круглосуточно. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги и их дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Круглосуточно будут искать, так как есть маленький ребенок", - сообщили в ведомстве, добавив, что на место поисков прибыла аэромобильная группа ГУ МЧС по краю в составе 22 человек и шести единиц техники. Ранее в региональном главке МВД сообщили ТАСС, что в поисках задействованы БПЛА с тепловизорами, способные работать ночью.

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении "Лиза Алерт", на данный момент на месте поиска работают более 80 человек, вертолет и самолет Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", к поискам подключена санавиация. Используются беспилотные летательные аппараты. На помощь волонтерам выехали добровольцы из соседних регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В поселке Кутурчин расположен круглосуточный поисковый штаб. Помимо волонтеров в поисках задействованы региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС, а также СК РФ. Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.