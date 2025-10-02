Пропавшая под Красноярском семья ушла в поход без проводника

По факту исчезновения туристов завели дело

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Пропавшая в Красноярском крае семья из трех человек, в том числе пятилетний ребенок, должна была пойти в поход в составе группы, но остальные туристы не пошли из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги и их дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Они собирались идти в поход с группой туристов, но остальные не пошли, местный проводник не пошел. Потому что была информация, что погодные условия изменятся. И они приняли решение о самостоятельном походе и втроем пошли", - сообщил представитель ведомства. По словам собеседника агентства, семья пошла в поход в теплую погоду в воскресенье, но через несколько часов погода резко испортилась: был туман, температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Также в ведомстве сообщили, что в автомобиле, оставленном семьей возле базы отдыха в поселке Кутурчин, туристические вещи и снаряжение не обнаружили. Вероятно, они забрали его с собой.

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении "ЛизаАлерт", на данный момент на месте поиска работает более 80 человек, вертолет и самолет Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", а также к поискам подключена санавиация. Используются беспилотные летательные аппараты. На помощь волонтерам выехали добровольцы из соседних регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В поселке Кутурчин расположен круглосуточный поисковый штаб. Помимо волонтеров в поисках задействованы региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС, а также СК РФ. Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

В новость внесена правка (17:04 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - должна была.