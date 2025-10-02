Во время поисков пропавшей семьи в Красноярском крае обнаружили остатки кострища

В этом районе также слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Остатки кострища обнаружили в Партизанском районе Красноярского края на месте пропажи семьи туристов - Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины. Также в этом районе слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги и их дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинка" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"С утра была информация, что беспилотники обнаружили остатки кострища, в течение дня слышали лай собаки", - сообщил собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, с семьей была небольшая собака. Также в экстренных службах сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в этом районе опустилась до минус 12, выпал снег 20-30 см. Урочище находится в 5 км от поселка и представляет собой скальный массив с горной тайгой, в которой обитают бурые медведи. Мобильная связь там слабая.

Помощь волонтеров

С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. Как сообщили ТАСС в красноярском региональном отделении "Лиза Алерт", на данный момент на месте поиска работает более 80 человек, вертолет и самолет Вертолетного поиского-спасательного отряда "Ангел", а также к поискам подключена санавиация. Используются беспилотные летательные аппараты. На помощь волонтерам выехали добровольцы из соседних регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В поселке Кутурчин расположен круглосуточный поисковый штаб. Помимо волонтеров в поисках задействованы региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС, а также СК РФ.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры. По информации надзорного ведомства, автомобиль, принадлежащий мужчине, был обнаружен возле базы отдыха в поселке Кутурчин.