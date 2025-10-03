Названа одна из версий пропажи семьи в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярской крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.
"Рассматривается несколько версий. В том числе и такая, что мужчине могло стать плохо, женщина и ребенок не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей", - сообщили в СК.
По данным ведомства, предположительно, у туристов не было с собой палатки. Их сотовые телефоны недоступны.
О пропаже семьи Усольцевых
Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам. По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристическое снаряжение. Туристов ищет около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки.
Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.