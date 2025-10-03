В поисках семьи туристов под Красноярском обследовали 20 кв. км леса в горах

По данным регионального МЧС, утром 3 октября к поискам присоединилась группа беспилотных летательных аппаратов от Главного управления МЧС России по краю в составе трех человек

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Наземные группы обследовали 20 кв. км лесного массива в скалах и вдоль рек в поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае. К поисковикам присоединилась группа БПЛА от ГУ МЧС России по региону, сообщает ведомство.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Продолжаются поиски пропавшей семьи в Партизанском районе. За прошедшие сутки с воздуха на вертолетах проведены поиски двух взрослых и одного ребенка - налет составил 8 часов 31 минута. Наземными группами при проведении поисково-спасательных работ было обследовано 20 квадратных километров лесного массива в районе скальных образований Буратинка, Мальвинка, а также вдоль прилегающей реки", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, утром 3 октября к поискам присоединилась группа беспилотных летательных аппаратов от Главного управления МЧС России по краю в составе трех человек.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что на месте пропажи семьи нашли кострище, а также слышали лай собаки, которая могла принадлежать туристам. В поисках участвует более 100 человек. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.