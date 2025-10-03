Задерживающийся по техпричинам рейс из Иркутска выполнят на резервном самолете

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рейс "Аэрофлота" Иркутск - Москва, который задерживается из-за технической неисправности, выполнит полет на резервном самолете. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Вылет рейса SU1441 Иркутск - Москва, запланированный на 3 октября, задерживается по техническим причинам. Рейс будет выполнен на резервном самолете, прилет которого ожидается из Москвы", - говорится в сообщении.

Там также опровергли информацию о том, что самолет совершал вылет - судно вернулось на стоянку до взлета.

Пассажиров во время ожидания обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Airbus-321, следовавший по маршруту Иркутск - Москва, вернулся на стоянку из-за технической неисправности.