Во Владивостоке начали уборку территории после обрушения части здания колледжа

К работам привлекли спасателей и тяжелую технику

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Расчистка территории от завалов началась во Владивостоке после обрушения части здания колледжа. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

"В энергетическом колледже убирают территорию от завалов. Как сообщили в министерстве ГОЧС, работы ведутся с привлечением приморских спасателей и тяжелой техники", - говорится в сообщении.

Утром 3 октября во Владивостоке при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В результате обрушения никто не пострадал. Учебный процесс переведен на другие площадки. По данным прокуратуры Приморского края, здание введено в эксплуатацию в 1972 году.