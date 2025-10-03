Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области

Речь идет о Дмитрии Баланчукове

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал учителем года.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения послов Форума классных руководителей и объявления лауреатов профессиональных конкурсов.

"Победитель всероссийского конкурса "Учитель года - 2025" - учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области", - сказал он.