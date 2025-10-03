В Ульяновске после аварии возобновили подачу воды и отопления в дома
Редакция сайта ТАСС
09:46
УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты возобновили подачу воды и отопления в дома жителей Ульяновска после отключения ТЭЦ-1. Об этом сообщается в Telegram-канале ульяновского филиала ПАО "Т Плюс".
"Подача тепла и горячей воды в жилые дома потребителей, которые получают ресурсы от ТЭЦ-1, возобновлена. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее глава города Александр Болдакин сообщил, что в Ульяновске восстанавливают параметры отопления после отключения ТЭЦ-1. По его словам, остановка оборудования и срабатывание релейной защиты произошли из-за короткого замыкания.