В Ульяновске после аварии возобновили подачу воды и отопления в дома

Станция работает в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты возобновили подачу воды и отопления в дома жителей Ульяновска после отключения ТЭЦ-1. Об этом сообщается в Telegram-канале ульяновского филиала ПАО "Т Плюс".

"Подача тепла и горячей воды в жилые дома потребителей, которые получают ресурсы от ТЭЦ-1, возобновлена. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее глава города Александр Болдакин сообщил, что в Ульяновске восстанавливают параметры отопления после отключения ТЭЦ-1. По его словам, остановка оборудования и срабатывание релейной защиты произошли из-за короткого замыкания.