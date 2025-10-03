Учреждено общероссийское общественное движение "Блок Жириновского"

Инициатором выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Редакция сайта ТАСС

Владимир Жириновский © Сергей Карпов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участники учредительного собрания единогласно приняли решение об учреждении общероссийского общественного движения "Блок Жириновского".

Инициатором создания движения выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Основная цель блока - увековечивание памяти основателя партии Владимира Жириновского. Предполагается, что общественное движение объединит различные общественные и молодежные объединения, локальные инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников.