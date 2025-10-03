Реклама на ТАСС
Статья

Что известно об учреждении "Блока Жириновского"

Редакция сайта ТАСС
11:25

Владимир Жириновский

© Антон Новодережкин/ ТАСС

Участники учредительного собрания единогласно приняли решение об учреждении общероссийского общественного движения "Блок Жириновского".

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

Инициатива создания

  • Инициатором создания движения выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
  • Основная цель блока - увековечивание памяти основателя партии Владимира Жириновского.
  • "Блок Жириновского" сможет привлечь миллионы участников, считает Слуцкий.
  • Предполагается, что общественное движение объединит различные общественные и молодежные объединения, локальные инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников.

Избрание председателя блока

  • Председателем "Блока Жириновского" в ходе тайного голосования избрали члена Центризбиркома РФ, члена президиума ЛДПР Александра Курдюмова.
  • Решение приняли единогласно.
  • На учредительном собрании также избрали членов федерального совета движения.
  • Ими стали 10 человек, в том числе Слуцкий, Курдюмов, а также экс-губернатор Смоленской области, член высшего совета ЛДПР Алексей Островский и экс-депутат Госдумы Елена Строкова.
 
