Что известно об учреждении "Блока Жириновского"
11:25
Участники учредительного собрания единогласно приняли решение об учреждении общероссийского общественного движения "Блок Жириновского".
ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.
Инициатива создания
- Инициатором создания движения выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
- Основная цель блока - увековечивание памяти основателя партии Владимира Жириновского.
- "Блок Жириновского" сможет привлечь миллионы участников, считает Слуцкий.
- Предполагается, что общественное движение объединит различные общественные и молодежные объединения, локальные инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников.
Избрание председателя блока
- Председателем "Блока Жириновского" в ходе тайного голосования избрали члена Центризбиркома РФ, члена президиума ЛДПР Александра Курдюмова.
- Решение приняли единогласно.
- На учредительном собрании также избрали членов федерального совета движения.
- Ими стали 10 человек, в том числе Слуцкий, Курдюмов, а также экс-губернатор Смоленской области, член высшего совета ЛДПР Алексей Островский и экс-депутат Госдумы Елена Строкова.