Председателем "Блока Жириновского" избран Александр Курдюмов

Решение было принято единогласно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участники учредительного собрания общероссийского общественного движения "Блок Жириновского" в ходе тайного голосования избрали председателем объединения члена Центризбиркома РФ, члена президиума ЛДПР Александра Курдюмова. Решение было принято единогласно.

Кроме того, на учредительном собрании были избраны члены федерального совета движения. Ими стали 10 человек, в числе которых - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Александр Курдюмов, экс-губернатор Смоленской области, член высшего совета ЛДПР Алексей Островский и экс-депутат Госдумы Елена Строкова.