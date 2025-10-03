Слуцкий: "Блок Жириновского" сможет привлечь миллионы участников

Лидер ЛДПР уверен, что его последователями будут в том числе люди из других политических партий

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участниками общероссийского общественного движения "Блок Жириновского" могут стать миллионы людей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Сложно сейчас давать оценки, но думаю, что счет будет на миллионы, - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о том, сколько участников сможет привлечь общественное движение. - Уверен, что его последователями будут в том числе люди из других политических партий".

Политик подчеркнул, что с именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского связана не только партия, "его глобальная идея [движения] к новой мировой архитектуре, к многополярному миру, к принципиально новой системе мировой политики и международных отношений". "Сегодняшнее движение - это глобальный феномен, гений Жириновского. И для того, чтобы примкнуть к "Блоку Жириновского", совершенно не обязательно быть в ЛДПР", - заключил председатель партии.

Инициатором создания "Блока Жириновского" выступил сам Слуцкий. Основная цель движения - увековечивание памяти Владимира Жириновского. Предполагается, что блок объединит различные общественные и молодежные объединения, локальные инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников.