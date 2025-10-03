Учредители общественного движения "Блок Жириновского" утвердили его устав

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участники учредительного собрания общероссийского общественного движения "Блок Жириновского" утвердили его устав. Текст устава есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, целью движения является "сохранение и популяризация наследия основателя [партии ЛДПР Владимира Жириновского], его идей, принципов и вклада в развитие политической системы Российской Федерации", а также объединение граждан, которые разделяют идеи Жириновского.

В уставе также указаны основные задачи "Блока Жириновского". Среди них - разработка и реализация просветительских, культурных и социальных проектов, связанных с именем Жириновского; организация сбора и систематизации архивных материалов, воспоминаний, публикаций, связанных с жизнью и деятельностью основателя ЛДПР; участие в организации и проведении мероприятий, посвященных памяти политика, включая юбилейные даты, круглые столы, конференции и выставки. Кроме того, участники движения планируют поддерживать инициативы по увековечиванию памяти Жириновского, в том числе через учреждение памятных знаков, премий и стипендий его имени.

Участниками движения могут быть граждане России, иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет, а также общественные движения. Главное условие участия - поддержка целей "Блока Жириновского" и признание его устава. Общественное движение будет по решению съезда или федерального совета создавать региональные отделения в субъектах РФ. Согласно уставу, в каждом регионе будет существовать не больше одного такого отделения.