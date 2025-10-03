Глава "Росизо" назвал установку новой скульптуры у "ГЭС-2" "неуправляемым хаосом"

Иван Лыкошин выразил надежду, чтобы "подобные интервенции в городское пространство согласовывал какой-то экспертный орган"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Установка скульптуры "Садовая лопатка" (2001) классиков поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген вместо "Большой глины №4" швейцарского художника Урса Фишера у Дома культуры "ГЭС-2" выглядит как "неуправляемый хаос", такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин.

Новый временный объект - красная версия скульптуры "Садовая лопатка" (2001) - сменил "Большую глину №4" у Дома культуры "ГЭС-2" в пятницу утром. Как отметили ТАСС в "ГЭС-2", принцип ротации художественных работ соответствует первоначальному замыслу архитектора Ренцо Пьяно.

"Хорошо бы, чтобы подобные интервенции в городское пространство согласовывал какой-то экспертный орган, который бы оценивал не только художественную, но и содержательную сторону публичных инсталляций. Сейчас это выглядит как неуправляемый хаос", - сказал Лыкошин.

Собеседник агентства отметил, что провокация в искусстве хороша в мирное время, а особенно в публичном искусстве, каким является паблик-арт. "Очевидно, что кураторы проекта попытались вступить в диалог с предыдущей инсталляцией. <...> Выглядит это весьма сомнительно", - заключил он.

Работа "Садовая лопатка" находится в частной коллекции и представлена в России впервые. Предыдущая скульптура "Большая глина №4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2" и вызвала неоднозначную реакцию у москвичей и гостей столицы, о чем впоследствии писали СМИ. Теперь работа находится рядом с офисом "Новатэка" на Ленинском проспекте.