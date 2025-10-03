Василий Церетели назвал "Садовую лопатку" у ГЭС-2 подарком для жителей Москвы

Президент РАХ охарактеризовал скульптуру как "символ созидания"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новая скульптура "Садовая лопатка" (2001) классиков поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген у Дома культуры "ГЭС-2" - это подарок для жителей Москвы , такое мнение высказал в своем Telegram-канале президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели.

Читайте также

"Садовая лопатка" вместо "Большой глины": что символизирует паблик-арт скульптура у ГЭС-2

Новый временный объект - красная версия скульптуры "Садовая лопатка" (2001) - сменил "Большую глину №4" швейцарского художника Урса Фишера у Дома культуры "ГЭС-2" в пятницу утром. Как отметили ТАСС в "ГЭС-2", принцип ротации художественных работ соответствует первоначальному замыслу архитектора Ренцо Пьяно.

"Появление нового, яркого художественного объекта на набережной у здания ГЭС-2 - это приятный сюрприз и подарок для жителей города. Речь идет об изобретательной, зрелищной работе мировых классиков поп-арта Класа Олденбурга и Косье ван Брюгген. Они в своем творчестве размышляли над тем, где проходит граница между чем-то обыденным и монументальным, привычным и возвышенным", - говорится в сообщении.

Церетели отметил, что масштабные работы художников всегда вступают в диалог с пространством и историей места. "Они в меру ироничные, но всегда мастерски исполненные, они дарят эмоции и дают пищу для размышлений. Кстати, сам мотив садовой лопатки для художников ключевой, без малого полвека назад они начинали с него свое совместное творчество", - подчеркнул он.

Президент РАХ охарактеризовал скульптуру как "символ созидания" и добавил, что воспринимает ее как выражение благодарности за творческий труд в единстве с землёй и природой. "Это хорошая метафора, ведь создавать сад - всегда общее дело. Поздравляю ГЭС-2 за то, что продолжает знакомить москвичей с мировой культурой, и поздравляю наш любимый город", - заключил Церетели.

Работа "Садовая лопатка" находится в частной коллекции и представлена в России впервые. Предыдущая скульптура "Большая глина №4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2" и вызвала неоднозначную реакцию у москвичей и гостей столицы, о чем впоследствии писали СМИ. Теперь работа находится рядом с офисом "Новатэка" на Ленинском проспекте.