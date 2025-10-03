Статья

"Садовая лопатка" вместо "Большой глины": что символизирует паблик-арт скульптура у ГЭС-2

На спуске к Водоотводному каналу перед Домом культуры ГЭС-2 появилась семиметровая красная "Садовая лопатка" — работа классиков мирового поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген. Что это за инсталляция и почему именно она была установлена — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Мария Барановская/ ТАСС

"Садовая лопатка" сменила временную инсталляцию "Большая глина №4" Урса Фишера и открыла новую программу ГЭС-2, посвященную искусству в городском пространстве. Разбираемся с экспертом — исследовательницей паблик-арта, художницей Марией Кудашевой, почему авторская пара считается классиками поп-арта и почему именно этот объект теперь украшает столичную набережную.

От Нью-Йорка до Москвы

Скульптура "Садовая лопатка" (Plantoir) создана в 2001 году. Впервые ее показали на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002-м, затем она экспонировалась в США и Европе, а теперь впервые добралась до Москвы.

Семиметровый садовый инструмент весом почти в тонну выполнен из нержавеющей стали, алюминия и стеклопластика. Ироничный масштаб и игра с образом привычного предмета — фирменный прием Олденбурга и ван Брюгген. Они превращали в монументальные скульптуры самые обыденные вещи — мороженое в рожке, бельевые прищепки, английские булавки, воланы для бадминтона. Это то, что на сегодняшний момент называется паблик-артом — искусством, создаваемым для публичного пространства и доступным широкой аудитории вне традиционных галерей и музеев.

"Появление скульптуры у ГЭС-2 я считаю важным прецедентом. Сам факт, что музей запускает программу по работе с паблик-артом, берет на себя ответственность за его исследование и развитие, означает поддержку всей экосистемы — кураторов, художников, продюсеров. Интересно и то, что они пригласили зарубежного художника и куратора: это одновременно и вызов для российских специалистов, и стимул для роста", — сказала ТАСС Мария Кудашева.

Авторы: поп-арт дуэт

По заявлению Дома культуры ГЭС-2, "Садовая лопатка" — часть авторского тиража, демонстрирует фирменную эстетическую практику Олденбурга и ван Брюгген: увеличение привычных предметов до монументальных размеров, игра с формой и местом, которые меняют городской пейзаж и стирают границы между повседневностью и воображением.

Клас Олденбург (1929–2022) — американский скульптор шведского происхождения, один из главных представителей поп-арта. Получил художественное образование в Институте искусств Чикаго, а мировую известность завоевал благодаря монументальным произведениям в публичных пространствах. Его работы выставлялись в MoMA, Музее Гуггенхайма, галерее Тейт Модерн и Национальной галерее Вашингтона.

Кошье ван Брюгген (1942–2009) — скульптор и историк искусства голландского происхождения. Работала куратором в Стеделейк-музее Амстердама, преподавала в Гарварде. В 1977 году вышла замуж за Олденбурга, после чего художники работали вместе. Большинство известных произведений Олденбурга конца XX века, включая "Садовую лопатку", создано в соавторстве с ней.

Как отметили в Доме культуры ГЭС-2, проект с "Садовой лопаткой" продолжает линию работы с публичным пространством: художники превращают бытовой предмет в знак, который одновременно весел и символичен, — он напоминает о рукотворном начале культуры (лат. cultura — возделывание) и о возможности "выращивать" новые смыслы в городском контексте. Размещение таких работ перед ГЭС-2 рассчитано на дискуссии о роли современного искусства в городской среде, как и "Большая глина №4" Урса Фишера.

Идея и контекст

Франческо Бонами, куратор, сотрудничающий с ГЭС-2, и художественный критик, отметил: "Перед нами не призыв вознестись на пьедестал, а приглашение спуститься вниз, к земле, чтобы посадить что-то новое. "Садовая лопатка" воплощает вечную связь культуры с землей, с людьми, с общечеловеческими ритуалами. Это сильный, шутливый и понятный художественный жест". По словам Бонами, если "Большая глина №4" напоминала о первородной материи и древности, то "Садовая лопатка" — это уже более современная эпоха, когда люди стали возделывать землю и планировать будущее. Культура не стоит на месте: она развивается, используя иронию как движущую силу.

По мнению Кудашевой, "лопатка символична" — она расположена в центре Москвы и заявляет о существовании нового направления, паблик-арта, и о том, что культурная институция готова его развивать. По ее словам, это заявление ГЭС-2 звучит как признание: да, паблик-арт есть, мы видим в нем потенциал и хотим его поддерживать.

"Художественный жест этой скульптуры очень мощный. Она буквально врывается в пространство, втыкается в землю, разрезает ее и заявляет: "Я здесь". Это искусство, которое провоцирует, требует реакции. Красный цвет на фоне голубого неба работает эффектно, усиливает впечатление. В этом смысле лопатка выполняет задачу современного искусства — вывести зрителя из привычного состояния, заставить взглянуть на пространство иначе", — объясняет исследовательница.

По замыслу ГЭС-2, ротация скульптур на набережной — часть стратегии Ренцо Пьяно, архитектора Дома культуры. Пространство задумывалось как площадка для временных проектов, фиксирующих определенный момент диалога общества и современного искусства. Поэтому самое главное, что нужно запомнить, — эта скульптура, как и "Глина", у ГЭС-2 временно.

"У такого типа объектов есть еще одна особенность — они кочующие, перемещающиеся. Работа создается один раз, а затем живет в разных городах и контекстах. Важно только сохранять ее качество при транспортировке и установке. Подобные примеры есть и в мировой практике — вспомним "Маман" Луиз Буржуа (фигура в виде стального 10-метрового паука — прим. ТАСС), скульптуру, которая путешествовала по городам и какое-то время стояла в Москве рядом с "Гаражом". Есть и российские кейсы: скульптуры Ромы Ермакова перемещаются из одних публичных пространств в другие. Сейчас, например, выставка российского паблик-арта под его кураторством и Анны Малик-Короленковой проходит в Берлине, в пространстве Russisches Haus Berlin", — добавляет Кудашева.

Что будет с паблик-артом в России дальше

Кудашева считает, что появление скульптуры "Садовая лопатка" у ГЭС-2 является ключевым и поворотным событием для российского культурного контекста. По ее мнению, сейчас наблюдается активное развитие паблик-арта: девелоперы начинают заказывать художественные объекты, проходят фестивали по всей стране, фасады становятся площадками для искусства — например, работы на Архстоянии или росписи стен около Курского вокзала. Все это свидетельствует о формировании новой сферы в креативных индустриях, которая постепенно набирает вес.

"Сегодня мы фактически стоим у истоков формирования этой индустрии. И каждая новая работа, каждое институциональное заявление становится частью истории ее становления. Именно поэтому я воспринимаю появление скульптуры у ГЭС-2 не только как художественное событие, но и как важный сигнал для всей сферы", — добавила Кудашева.

А что же с "Большой глиной №4"?

Четыре года, с 2021 года, на том же месте, у Болотной набережной, стояла инсталляция швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина №4" — 13-метровая работа из алюминия, вызвавшая неоднозначную реакцию публики при первом появлении. В июле 2025 года скульптуру демонтировали в рамках заранее запланированной временной экспозиции; в конце сентября ее установили рядом с офисом компании "Новатэк" на Ленинском проспекте, рядом со станцией метро "Новаторская".

