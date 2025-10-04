В России кибермошенники начали атаковать учителей школ

У преподавателей взламывают аккаунты и выманивают деньги якобы для предотвращения проверок

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Образовательные учреждения подвергаются атакам киберпреступников по нескольким направлениям - не только через электронный дневник и ложных медсестер, но и посредством взлома аккаунтов учителей в соцсетях. Об этом ТАСС рассказала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, добавив, что подобные атаки приводят к значительным финансовым потерям.

"Образовательные учреждения вновь стали мишенью для киберпреступников. Атаки ведутся по нескольким направлениям, что приводит к значительным финансовым потерям", - заявила она.

Целевые фишинговые атаки проводятся на педагогов, рассказала она. "Учителя и администрация школ получают сообщения в мессенджерах от ложных аккаунтов директоров или чиновников. От имени руководства мошенники требуют срочно перевести деньги на "специальный счет" якобы для предотвращения проверок", - рассказала Пожарская.

Часто взламывают личные аккаунты учителей в соцсетях и мессенджерах. "От их имени преступники обращаются к родителям с просьбой перевести средства на неотложные нужды: ремонт, покупку оборудования, экскурсии и подобное", - предупредила эксперт.

Она напомнила, что частый способ атак на школьников - через электронный дневник. "Злоумышленники, представляясь учителями, связываются с детьми. Под предлогом "перевыпуска" или "обновления" электронного дневника они выманивают коды из СМС от учетной записи "Госуслуг" или банковских приложений", - пояснила Пожарская.

Как и прежде, не менее распространенный вариант кибермошенничества - через ложных медсестер. "Детям поступают звонки от имени медсестер школы якобы для прохождения медосмотра. Вызвав доверие ребенка, фальшивые медработники якобы от лица руководства или правоохранительных органов требуют перевести деньги на "специальный счет" под различными предлогами", - заключила она.