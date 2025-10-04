Глава "ЛизаАлерт" указал на нехватку у школьников знаний правил безопасности

В школах уделяют недостаточно внимания вопросам безопасности в городе и на природе, отметил председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Школа в современной реальности уделяет мало времени вопросам детской безопасности, в том числе их сохранности в природной среде и в городе, поэтому процесс обучения основам безопасности ребенка надо масштабировать, а также вовлекать в него родителей. Об этом ТАСС заявил координирующий поиски председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

"Современная школа категорически недостаточно времени уделяет вопросам детской безопасности, в том числе безопасности в природной среде и в городе", - заявил Сергеев.

По его мнению, недостаточно единоразово рассказать про конкретный вид безопасности и рассчитывать на результат - необходимо регулярно повторять, что должен делать родитель для того, чтобы обезопасить ребенка от рисков для жизни. "Обычно это выглядит как рекомендация: "Ну ты будь аккуратнее!" - этой рекомендации точно недостаточно. <...> Все способы защиты жизни надо прорабатывать вместе - взрослым и детям. Надо разъяснять: ребенок не может ходить в наушниках с включенной музыкой по дорогам, ребенка должно быть видно в свете фар, так как в России не везде есть тротуары", - убежден Сергеев.

Внедрение и понимание ребенком основ безопасности, создание у ребенка культуры безопасности - это и есть главная гарантия снижения рисков, считает председатель отряда. "Однако у многих родителей нет понимания такого слоя культуры, а кроме 75 часов ОБЖ в школе у детей нет никаких иных знаний о безопасности", - сказал собеседник агентства.

Родителю сложно поделиться с ребенком тем, чего он не знает, поэтому познавать основы безопасности надо вместе, считает Сергеев. "Надо создавать культуру безопасного поведения внутри своей семьи детям и родителям вместе. Какие-то эти базовые навыки мы в состоянии передавать, а некоторые нужно создавать с нуля. Это задача родителя", - подчеркнул он, отметив, что школьных мероприятий отряда "ЛизаАлерт" о детской безопасности недостаточно для решения проблемы.